Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00 στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής στις κάτωθι οδούς:

Μιαούλη (από την οδό Ηπείρου έως την οδό Τσιμισκή)

Οικ. εξ Οικονόμων (από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Μιαούλη)

Παπατσώνη

Ρούμελης

Γαλάτη (από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Μιαούλη)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους, και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.