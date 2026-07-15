Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00 στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στις κάτωθι οδούς:
- Κομνηνών (από την οδό Οικ. εξ Οικονόμων έως την οδό Τσιμισκή)
- Μιαούλη (από την οδό Ηπείρου έως την οδό Οικ. εξ Οικονόμων)
- Οικ. εξ Οικονόμων (από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Πλουτάρχου)
- Πλουτάρχου (από την οδό Οικ. εξ Οικονόμων έως την οδό Τσιμισκή)
- Παπατσώνη
- Ρούμελης
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.