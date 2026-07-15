Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00 στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στις κάτωθι οδούς:

Κομνηνών (από την οδό Οικ. εξ Οικονόμων έως την οδό Τσιμισκή)

Μιαούλη (από την οδό Ηπείρου έως την οδό Οικ. εξ Οικονόμων)

Οικ. εξ Οικονόμων (από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Πλουτάρχου)

Πλουτάρχου (από την οδό Οικ. εξ Οικονόμων έως την οδό Τσιμισκή)

Παπατσώνη

Ρούμελης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.