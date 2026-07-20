Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ενημερώνει ότι την Τρίτη 21 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00 στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στις κάτωθι οδούς:

∙Κονδύλη

∙Γαλήνης (από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Πλουτάρχου)

∙Πλουτάρχου (από την οδό Οικ. εξ Οικονόμων έως την οδό Ηπείρου)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.