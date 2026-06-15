Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της συνοικίας Πυροβολικών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 16 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 14:00 στη συνοικία Πυροβολικά του Δήμου Λαρισαίων στις κάτωθι οδούς:

Αειμνήστου

Δροσάτου

Καλλιόπης από την οδό Αειμνήστου έως την οδό Χαλκιοπούλου

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων παρεμβάσεων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση όλων των κατοίκων και εργαζομένων για την προσωρινή διακοπή υδροδότησης της περιοχής και τους συνιστά να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα αυτό.