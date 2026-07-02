Διακοπή νερού αύριο στη συνοικία της Νέας Πολιτείας και των Πυροβολικών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στη συνοικία Νέα Πολιτεία από τις 9:00 έως τις 13:00 στην οδό Θεοδωρακοπούλου (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Μάτεση (η δεξιά πλευρά)

και στη συνοικία Πυροβολικά από τις 9:00 έως τις 13:00 στις παρακάτω οδούς:

Αυλίδος

Αναγνωσταρά

Καλλιόπης

Αγίου Στυλιανού

Γενναδίου Γ.

Φαρσάλων (από την οδό Αειμνήστου έως την οδό Διγενή Ακρίτα)

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων παρεμβάσεων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση όλων των κατοίκων και εργαζομένων για την προσωρινή διακοπή υδροδότησης της περιοχής και τους συνιστά να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα αυτό.