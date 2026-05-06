Διακοπή νερού την ερχόμενη Παρασκευή στη συνοικία των Αμπελοκήπων

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους πολίτες της Λάρισας ότι, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», εκτελούνται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου.

Για τον σκοπό αυτό, την Παρασκευή 08/05/2026, από ώρα 09:00 έως 13:00, θα απαιτηθεί διακοπή της υδροδότησης κατά τόπους στη συνοικία των Αμπελοκήπων.

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης, ενώ ευχαριστεί εκ των προτέρων τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης.