Διακοπή νερού την Τετάρτη στα Πυροβολικά

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα από 10:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στη συνοικία Πυροβολικά του Δήμου Λαρισαίων στις παρακάτω οδούς:

Ερυμάνθου (και όλες οι κάθετες σ’ αυτήν οδοί)

· Ελικώνος

· Βρυζάκη

· Λοφίσκου (κάθετη στη Βρυζάκη)

· Κιθαιρώνος

· Λευκής

· Γκιώνας

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων παρεμβάσεων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.

Η ΔΕΥΑΛ ζητά την κατανόηση όλων των κατοίκων και εργαζομένων για την προσωρινή διακοπή υδροδότησης της περιοχής και τους συνιστά να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα αυτό.