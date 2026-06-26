Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε οδούς της Γιάννουλης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους κατοίκους της Γιάννουλης ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00.
Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και επισκευές βλαβών στο υφιστάμενο.
Η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:
Τμήμα 1, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:
- Λάρισας – Κοζάνης ( από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Παπάγου)
- Ραιδεστού
- Παπάγου (από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Αβδημιώτη)
Τμήμα 2, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:
- Οδυσσέα Ελύτη
- Περιάνδρου
- Παπάγου (από την οδό Οδυσσέα Ελύτη έως την οδό Σοφοκλέους)
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους, και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.