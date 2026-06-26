Λάρισα

Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε οδούς της Γιάννουλης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους κατοίκους της Γιάννουλης ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00.

Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και επισκευές βλαβών στο υφιστάμενο.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Τμήμα 1, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

  • Λάρισας – Κοζάνης ( από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Παπάγου)
  • Ραιδεστού
  • Παπάγου (από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Αβδημιώτη)

Τμήμα 2, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

  • Οδυσσέα Ελύτη
  • Περιάνδρου
  • Παπάγου (από την οδό Οδυσσέα Ελύτη έως την οδό Σοφοκλέους)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους, και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.

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