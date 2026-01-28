Διακοπή ρεύματος αύριο σε οδούς της Λάρισας

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους πολίτες της Λάρισας ότι αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε οδούς της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 29.01.2026:

Από ώρα 07:30–10:30: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Λάδωνος, β) Οδός Ελένης Τέτση, γ) Οδός Ενιπέως, δ) Οδός Φαίδρας, ε) Οδός Νίνχα,

Από ώρα 11:00 – 13:30: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Μπρέλλας και πάροδοι αυτής, β) Οδός Γουναροπούλου από οδό Στατιστικής έως οδό Ταξιάρχη, γ) Οδός Στατιστικής από οδό Φαρσάλων έως οδό Ορέστη Κανέλη, δ) Οδός Τσαπουρνιάς από οδό Ταξιάρχη έως οδό Γουναροπούλου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr