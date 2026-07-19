Διακοπή ρεύματος σήμερα, Κυριακή στον πεζόδρομο της Ασκληπιού

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί σήμερα στον πεζόδρομο της Ασκληπίου όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία ενέργειας από τις 08:00 εκτελούνται εργασίες κατασκευής στο σημείο με αποτέλεσμα από το ύψος της Πατρόκλου έως την οδό Μανδηλαρά, καταστήματα και κατοικίες να μείνουν χωρίς ρεύμα. Η διακοπή θα διαρκέσει έως και τις 12:00.

H ανακοίνωση:

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.