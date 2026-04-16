Διακοπή ρεύματος σε Λάρισα και περιοχές του Νομού την ερχόμενη Κυριακή & Δευτέρα

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους κατοίκους της Λάρισας και του Νομού ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 19 Απριλίου και τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε περιοχές του Νομού και σε οδούς της Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 19.04.2026:

Από ώρα 07:45–15:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Αμπελώνας, Βρυότοπος, β) Συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, γ) Βόρειο τμήμα Γιάννουλης, δ) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Αμπελώνα από Μάρμαρα Κουκουράβα μέχρι Αμπελώνα, ε) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Τυρνάβου από Γιάννουλη μέχρι πρώην ALEX – PAK.

Από ώρα 07:45–17:00: α) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Τυρνάβου από ALEX–PAK έως έναντι ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ, β) Δημοτικά Διαμερίσματα: Δένδρα, Αγ. Σοφία, Κλινική «ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ», γ) ψυγεία ΚΑΣΙΔΗΣ.

Από ώρα 07:30–10:30: Πόλη Λάρισας: Ηρώων Πολυτεχνείου 109.

Από ώρα 08:00–10:30: Πόλη Λάρισας: Οδός Ηφαίστου (μόνο οι ζυγοί αριθμοί της οδού) από οδό Κενταύρων έως οδό Ταγμ. Βελισσαρίου.

Από ώρα 09:30–14:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Παλαιστίνης από οδό Ταγμ. Βελισσαρίου έως οδό Αριστείδου, β) Οδός Αριστείδου από οδό Παλαιστίνης έως οδό Κύπρου, γ) Οδός Κύπρου από οδό Αριστείδου έως οδό Ταγμ. Βελισσαρίου.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 20.04.2026:

Από ώρα 07:30–13:30: Δημ. Διαμέρισμα Δήμου Τεμπών: α) Οικισμός Γυρτώνης, β) Φράγμα Γυρτώνης

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr