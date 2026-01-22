Διακοπή ρεύματος σε Λάρισα, Τύρναβο και Φάρσαλα

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους πολίτες της Λάρισας, του Τυρνάβου και της επαρχίας των Φαρσάλων για επερχόμενη διακοπή ρεύματος.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 25.01.2026:

Από ώρα 08:00–11:30: Πόλη Τυρνάβου: α) Οδός Προέδρου Χασιώτου, β) Οδός Εμμανουήλ Δημητριάδη από οδό Π. Χασιώτου ως τέρμα, γ) Οδός Παπαδημητρίου, δ) Οδός Κισσάβου, ε) Οδός Γεωργίου Γιώτα, στ) Οδός Δημητρίου Αλεξανδρίδη ζ) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Τυρνάβου από πρώην ALEX–PAK έως έναντι ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ, η) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Δένδρα, Αγ. Σοφία, Κλινική «ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ» , θ) ψυγεία «KASIDIS S.A..»

Από ώρα 07:30 – 11:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Αγχιάλου από οδό Στενημάχου έως οδό Καρφή, β) Οδός Καναβατζόγλου από οδό Αγχιάλου έως οδό Αναστασοπούλου, γ) Οδός Στενημάχου από οδό Αγχιάλου έως οδό Ιωαννίνων, δ) Οδός Νικολοπούλου από οδό Αναστασοπούλου έως οδό Βεργίνας, ε) Οδός Αναστασοπούλου από οδό Αργυρακούλη έως οδό Αγχιάλου.

Από ώρα 11:00 – 14:00: Πόλη Λάρισας: Σταθμός Αυτοκινήτων «ΟΥΗΛ ΑΕ.»

Από ώρα 07:30 – 08:00 και 11:30 – 12:00: α) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης-Ελασσόνας από πρώην ALEX – PAK μέχρι σιλό ΓΚΟΓΚΑΣ στον Τύρναβο, β) Κέντρο και βορειοδυτικό τμήμα πόλεως Τυρνάβου, γ) Στρατηγείο ΝΑΤΟ στον Τύρναβο, δ) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Δένδρα, Αγ. Σοφία.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτερα 26.01.2026:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 08:00–15:00: ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΑΣΙΛΙ: ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 27.01.2026:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr