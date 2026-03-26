Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας και της Ελασσόνας την ερχόμενη Κυριακή

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας γνωστοποιεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 θα προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας και την Ελασσόνας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 29.03.2026:

Από ώρα 06:00–07:30: α) Δ.Δ. Δήμου Λαρισαίων: Αμυγδαλέα, Γηγενών & Προσφύγων, Ραχούλα, Νοτιοδυτικό τμήμα & κέντρο Γιάννουλης, Παλιές και Νέες Εργατικές κατοικίες στην Γιάννουλη β) ΤΕΡΝΑ, Αντλιοστάσια Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 & Γ5 στα Πλατανούλια, γ) ΚΤΕΟ-Μηχανολογικό, βιοτεχνία άρτου Κελεσίδη, πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παντελίδης, αρδευτικά Τερψιθέας-Ραχούλας, δ) Πελάτες Μέσης Τάσης AE SERVICE (ΠΡΩΗΝ ΜΟΣΣΑΡ), Κλινική ANIMUS, ε) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής Οδού Λάρισας-Τρικάλων από κόμβο Τερψιθέας έως κόμβο Ραχούλας, στ) CARREFOUR, JUMBO, Κέντρο Διασκέδασης PALLADIUM, ζ) Αντλιοστάσια Α2, Α3, Α4, η) ΚΕΘΕΑ ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’, Τ.Ε.Ι., AQUA LAND, LIDL (Περιοχή Αγ. Θωμά), Εργατικές κατοικίες Αγ. Θωμά, Γεωργική Σχολή, ΚΕΓΕ, θ)Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης-Ελασσόνας από πρώην κατάστημα ALEX – PAK μέχρι σιλό ΓΚΟΓΚΑΣ στον Τύρναβο, ι) Στρατηγείο ΝΑΤΟ στον Τύρναβο, Δ.Δ. Δήμου Τυρνάβου: Τύρναβος, Δένδρα, Αγ. Σοφία, Πλατανούλια, Πέρα Χώρα, Οικισμός Ρομά Τυρνάβου, βιολογικός καθαρισμός Τυρνάβου, περιοχή αμαξοστάσιο Τυρνάβου, περιοχή από «Τυροκομείο Ρίζου» εώς βιομηχανία Ξυλείας Καρρά, κ) Τυροκομεία ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ, ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ, σιλό ΓΚΟΓΚΑΣ, Συσκευαστήριο ΜΠΡΕΖΑΣ, λ) Κλινικές Απολλώνιο και Άγιος Νικήτας, πρατήριο υγρών καυσίμων Τσιγάνης

Από ώρα 07:00–11:00: α) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής οδού Λάρισας–Αθηνών από κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ μέχρι Κ.Υ.Τ., β) ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΛΑΒΙΘΕΡΜ.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Από ώρα 08:00–11:30: Γαλανόβρυση, Δομένικο, Μαγούλα, Αμούρι, Δαμάσι, Δαμασούλι, Μεσοχώρι και αντλιοστάσια-ποιμνιοστάσια-αρδευτικά της ευρύτερης περιοχής

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr