Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας και του Νομού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος το ερχόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου και την Κυριακή 9 Αυγούστου σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 08.08.2026 & την Κυριακή 09.08.2026:

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-26

Από ώρα 07:30–12:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Τσιμισκή από οδό Παναγούλη έως οδό 28ης Οκτωβρίου, β) Οδός Ιάσονος από οδό Ιουστινιανού έως οδό Οικονόμου εξ’ Οικονόμων, γ) Οδός Γαλάτη από οδό Ιάσονος έως οδό Παναγούλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-26

Από ώρα 07:30–08:45: α) Δ.Δ. Δήμου Κιλελέρ: Μελισσοχώρι, β) πελάτες κατά μήκος παλαιάς Ε.Ο Λάρισας–Βόλου από το ύψος της Αποστραγγιστικής Τάφρου μέχρι τον κόμβο Π.Α.Θ.Ε. και πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Λάρισας–Αγιάς από την διασταύρωση Μελισσοχωρίου – Γαλήνης μέχρι ΤΕΜΚΑ, γ) Τμήμα Αγ. Γεωργίου Λάρισας: Οδός Παστέρ, Οδός Βαρδουσίων, Οδός Νασίκα Χρήστου, Οδός Αποστραγγιστικής Τάφρου, Οδός Λιδορικίου, Οδός Καβάφη Κ., Οδός Κάρλας, δ) Πόλη Λάρισας: Οδός Βόλου από οδό Λιδορικίου μέχρι οδό Αλεξάνδρειας, Οδός Πενταδακτύλου, Οδός Γιάννουλης.

Από ώρα 09:00–15:00: α) Δημοτικό διαμέρισμα Ραχούλας, β) Πελάτες Μέσης Τάσης MOSSAR AE, Κλινική ANIMUS, γ) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων από κόμβο Τερψιθέας έως κόμβο Ραχούλας

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr