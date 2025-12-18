Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας και των Φαρσάλων την ερχόμενη Κυριακή

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας, σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε, πρόκειται να προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 σε περιοχές της Λάρισας και των Φαρσάλων.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 21.12.2025:

Από ώρα 07:30-12:30:. Πόλη Λάρισας: α) οδός Καλλιάρχου από 23ης Οκτωβρίου έως Νικηταρά, β) Οδός Ανδριανού από νο 5 έως οδό Καλλιάρχου, γ) Οδός Γιαννιτσών από οδό Ηλέκτρας έως οδό Χρυσοχόου.

Από ώρα 07:30 – 11:00: α) Βιομηχανίες εγκατεστημένες στην Β.Ι.Π.Ε. Λάρισας: οδός 2, οδός 5, οδός 7, οδός 1, οδός 3, οδός 5Α, οδός 9, οδός 12, οδός 12Α, β) Δημοτικό Διαμέρισμα Αμφιθέας.

Από ώρα 13:00 – 15:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ανδριανουπόλεως από οδό Παπακωνσταντίνου έως Θεοπόμπου β) Οδός Κοκότη.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 12:00-15:00: Γραμμή R/230 και Χωριά: Ανωχώρι, Κατωχώρι , Αγ.Γεώργιος, Βρυσιά, Ρύζι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr