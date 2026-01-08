Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Νομού Λάρισας την ερχόμενη Κυριακή

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους της Λάρισας και των περιχώρων της για επερχόμενη διακοπή ρεύματος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 11.01.2026:

Από ώρα 07:30–11:00: α) Δημ. Διαμέρισμα Δήμου Κιλελέρ: Κραννώνας, β) Γεωπονικό σπίτι, γ) αρδευτικοί πελάτες Κραννώνα–Ελευθεραί.

Από ώρα 07:30 –14:30: α) Τυροκομείο «ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στο Μαυροβούνι, β) Έπιπλα Ελευθέρογλου στο 10ο χλμ Λάρισας- Καρδίτσας.

Από ώρα 07:30 – 13:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ταγματ. Βελισσαρίου από νο 46 έως νο 50, β) Οδός Κύπρου 101, γ) Οδός Κύπρου 110.

Από ώρα 07:00 – 11:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Παπακυριαζή από οδό Ρούσβελτ έως οδό Παπαναστασίου, β) Οδός Κούμα από οδό Μ. Αλεξάνδρου έως οδό Ασκληπιού, γ) Οδός Μ. Αλεξάνδρου από οδό Κούμα έως οδό Πατρόκλου, δ) Οδός Δευκαλίωνος, ε) Οδός Φρίξου, στ) Οδός Ρούσβελτ από οδό Πρωτοπαπαδάκη έως οδό Κούμα

Από ώρα 09:00–12:00: Δ.Δ. Δήμου Ελασσόνας: Βερδικούσια και αρδευτικοί-κτηνοτροφικοί πελάτες αυτής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr