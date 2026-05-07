Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Νομού Λάρισας την ερχόμενη Κυριακή

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 8 Μαΐου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 10.05.2026:

Από ώρα 07:30–12:00 : α) GUGAR, WATT COLOR, ΒΕΤΟΜΙΧ,β) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Τεμπών: Γυρτώνη, Ευαγγελισμός, Ελάτεια, Αμπελάκια και αρδευτικά αυτών,γ) Πλευρικός σταθμός Διοδίων Μακρυχωρίου, Σταθμός Διοδίων στον Πυργετό, 1η-2η Σήραγγα Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, δ) Βιομηχανίες εγκατεστημένες στην Β.Ι.Π.Ε. Λάρισας, Εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ», Ψυγεία Ε.Γ.Σ. στην Γυρτώνη και Βιολογικός Ε.Τ.Β.Α., Χ.Υ.Τ.Α, Σφαγεία Γυρτώνης,ε) Δ. Δ. Δήμου Λαρισαίων: Αμφιθέα, Κουλούρι., Δ.Δ. Δήμου Τυρνάβου: Μικρόλιθος, Ροδιάς, Δελερίων,στ) Δ.Δ Δήμου Αγιάς: Ομόλιο, Στόμιο, Καρίτσα, Βορειοανατολικό τμήμα στο Κόκκινο Νερό, Άνω και Κάτω Αιγάνη, Μεσάγγαλα, Καστρί Λουτρό, Κουλούρα, Παλαιόπυργος, Καράβια, Πυργετός, Περαταριά, Ραψάνη, Κρανέα,ζ) Υδροηλεκτρική Μονάδα στον Πυργετό, Σήραγγα Ο.Σ.Ε .στην Περαταριά, Εργοστάσιο Ζωοτροφών Ε.Γ.Σ. στον Πυργετό, Μοναστήρι Προφήτη Ηλία στον Πυργετό, Ιερό Προσκύνημα Αγίας Παρασκευής Τεμπών,

Από ώρα 07:30–13:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λαρισαίων: Αμυγδαλέα, Γηγενών & Προσφύγων, ΤΕΡΝΑ, β) Αντλιοστάσια Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γ1, Γ2 & Γ3 στα Πλατανούλια

Από ώρα 07:30–15:00: α) Λατομείο Αφοί Σούρλα, β) Αρδευτικοί πελάτες και πελάτες ΑΠΕ πλησίον αυτού.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 08:00–15:00: Δημοτικά Διαμ. Δήμου Φαρσάλων: Πλάτανος, Καλλιθέα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr