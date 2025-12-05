Διακοπή ρεύματος στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ την ερχόμενη Κυριακή

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει το κοινό ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει διακοπή ρεύματος την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 07.12.2025:

Από ώρα 10:30 -13:00:. Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Κιλελέρ: Χάλκη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr