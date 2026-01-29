Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές της Λάρισας

Ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει για επερχόμενη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας και του Νομού την ερχόμενη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 01.02.2026:

Από ώρα 07:30–10:30: Πόλη Λάρισας (Κέντρο): α) Κατάστημα Πώλησης Ηλεκτρικών Ειδών «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ», β) Κλινική «ANIMUS Κυανός Σταυρός», γ) Οδός Ίωνος Δραγούμη, δ) Οδός Σκαρλάτου Σούτσου από οδό Κύπρου έως οδό Παλαιστίνης, ε) Οδός Κύπρου από οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως οδό Ανθ. Γαζή.

Από ώρα 07:30–11:00: α) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Τεμπών: Γυρτώνη, β) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Μικρόλιθος, Ροδιά, Δελέρια, γ) Χ.Υ.Τ.Α.

Από ώρα 12:00–14:30: α) Δημ. Διαμέρισμα Δήμου Λαρισαίων: Κουλούρι, β) Σφαγεία Γυρτώνης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr