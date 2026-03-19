Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει το κοινό για επερχόμενη διακοπή ρεύματος την Κυριακή 22 Μαρτίου σε περιοχές της Λάρισας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 22.03.2026:

Από ώρα 08:00–11:00: α) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης– Τυρνάβου από το ύψος ALEX – PAK έως Τύρναβο, β) CITRO, Οινοποιείο Τυρνάβου, Μύλοι Χατζηκρανιώτη, Ψυγεία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε., Σφαγεία Τυρνάβου, γ) Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΑΣ στον Αμπελώνα.

Από ώρα 11:30–14:30: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Δ. Κιλελέρ: Ομορφοχώρι και Συνοικισμός, β) Πελάτες κατά μήκος Επαρχιακής Οδού Ομορφοχωρίου από κόμβο Συκουρίου μέχρι εργοστάσιο Οινοπνεύματος, ΔΑΚ, Πλινθοκεραμοποιία ΣΑΠΟΥΝΑ «8 ΑΔΕΛΦΙΑ, ΒΙΜΑΛ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ ΑΒΕΕ, ΠΕΛΑΣΓΙΣ ΑΕΒΕ, EVROXAL ΙΚΕ, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Από ώρα 12:00–15:00: Πόλη Λάρισας: α) Επιχειρήσεις όπισθεν πρώην Κέντρου διασκέδασης «ΡΙΟ» επί της επαρχιακής οδού Λάρισας-Κοζάνης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr