Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή & Δευτέρα σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 21.06.2026:

Από ώρα 07:30–13:00: α) Παλιό Εργοστάσιο Χλιάπη και Μεταλλικές Κατασκευές «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. Ε.» στον κόμβο Συκουρίου β) πλευρικός Σταθμός Διοδίων Γυρτώνης.

Από ώρα 09:30–12:00: Αρδευτικοί πελάτες Μοσχοχωρίου, Νέο Περιβόλι και πελάτες κατά μήκος αριστερού παράδρομου με κατεύθυνση από το ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι

Από ώρα 08:30–11:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Νέα Λεύκη, Αγ. Ανάργυροι, Μεσοράχη, β) Νότιο τμήμα Νίκαιας, γ) Χοιροστάσια Παπακώστα – Βερνιώτη – Μπουχλαριώτη, δ) Στούντιο ΤΕΧΤΙΛ στις Ν. Καρυές, Σουλούκος κέντρο διασκέδασης, Τυροκομείο Νούσια στην Ν. Λεύκη.

Από ώρα 13:00–15:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Αρκαδίου από οδό Δωδώνης έως οδό Χανίων, β) Οδός Χανίων από οδό Αρκαδίου έως οδό Καστελλίου, γ) Οδός Καστελλίου

Από ώρα 07:30–14:00: Πόλη Τυρνάβου: α) Οδός Α. & Ε. Σαμουλαδά, β) Οδός Χ. Τρικούπη από οδό Ξενοφώντος έως Χ. Τρικούπη 8, γ) Οδός Ξενοφώντος 1 έως νο 24

Από ώρα 05:00–12:30: α)Δημ. Διαμ. Δήμου Τεμπών: Μακρυχώρι, Παραπόταμος, Γόννοι, Ιτέα, Ελιά, Καλλιπεύκη, Τέμπη, β) Σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα, Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Ραψάνη, Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών, Σταθμός διοδίων Μακρυχωρίου, γ) Πελάτες κατά μήκος του Παράδρομου από Μακρυχώρι προς Τέμπη, δ) Οινοποιείο «ΝΤΟΥΓΚΟΣ» ε) 3η Σήραγγα Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη (Τ2), στ) Πελάτες επαρχιακής οδού Μακρυχωρίου–Παραποτάμου (Τυροκομεία κ.λπ.), πελάτες επαρχιακής οδού Παραποτάμου– Γόννων & πελάτες επαρχιακής οδού Γόννων–Ιτέας (Πρατήριο υγρών Καυσίμων, Σιδηρουργείο) & πελάτες επαρχιακής οδού Γόννων-Καλλιπεύκης, ζ) Κ/Ξ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ στην Ιτέα, η) Αρδευτικά & Βουστάσια στην Περιοχή Γόννων–Ελιάς–Ιτέας, Υδροηλεκτρικά (Γ. Καράνης κ. ΣΙΑ ΟΕ).

Από ώρα 05:00–12:30: α) Βιομηχανίες εγκατεστημένες στην Β.Ι.Π.Ε. Λάρισας, β) Εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ», Ψυγεία Ε.Γ.Σ. στην Γυρτώνη, Βιολογικός Ε.Τ.Β.Α., γ) Δημ. Διαμ. Δήμου Λαρισαίων: Αμφιθέα. δ) Δημ. Διαμ. Δήμου Τεμπών: Γυρτώνη, ε) Δημ. Διαμ. Δήμου Τυρνάβου: Μικρόλιθος, Ροδιά, Δελέρια, στ) Χ.Υ.Τ.Α.

Από ώρα 07:30–11:00: α) Γιάννουλη Λάρισας: νοτιοδυτικό τμήμα και κέντρο, Παλιές & νέες εργατικές κατοικίες, β) JUMBO, ΚΕΝΤΡΟ PALLADIUM, γ) Αντλιοστάσια Α2, Α3, Α4, δ) ΚΕΘΕΑ ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 22.06.2026:

Από ώρα 10:30–13:00 : Δημ. Διαμ. Δήμου Λαρισαίων: Μαρμαρίνη & αρδευτικοί πελάτες αυτής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr