Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.



Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 28.06.2026:

Από ώρα 07:30–12:30: α) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Κιλελέρ: Γαλήνη, Πλατύκαμπος, Γλαύκη β) πελάτες κατά μήκος Ε.Ο Λάρισας-Βόλου από κόμβο Γαλήνης έως ύψος Μελίας.

Από ώρα 09:00–15:00: α) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Κιλελέρ: Νάματα, Πρόδρομος, Μόδεστος, Μελία β) πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου από κόμβο Γλαύκης έως ύψος Μελίας.

Από ώρα 08:00–09:00: α) Toyota Αδάμου Α.Ε.Β.Ε, β) New Campico: Έπιπλα Εξωτερικού & Εσωτερικού Χώρου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 08:00–10:00: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Φαρσάλων: Δενδράκια, Ζωοδόχος Πηγή, Χαλκιάδες, Άγιος Κωνσταντίνος, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Κλωστουφαντουργία ΑΕΒΕ (Παλιά και Νέα υποδομή), Φωτοβολταικό Πάρκο.

Από ώρα 10:30–12:00: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Φαρσάλων: Δένδρα, Αχίλλειο, Ναρθάκι, Δίλοφο, Άγιος Αντώνιος, Καλλιθέα, Πλάτανος.

Από ώρα 12:30–14:30: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Φαρσάλων: Άνω και Κάτω Βασιλικά, Ρήγαιο, Πολυδάμειο, Ασπρόγεια, Αργιθέα.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Από ώρα 09:30–11:30 : Δημ. Διαμ. Δήμου Ελασσόνας: Ευαγγελισμός, Παλαιόκαστρο, Μαγούλα, Συκέα, Καλύβια Αναλήψεως, Βλαχογιάννι, Αμπελειά, Παλιάμπελα, Παλιάσκια, Βαρκό, Πραιτώρι, Μεγ. Ελευθεροχώρι, Βερδικούσια, Κουτσούφλιανη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr