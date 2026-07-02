Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε οδούς της Λάρισας, της Γιάννουλης & του Τυρνάβου

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 σε οδούς της Λάρισας, της Γιάννουλης και του Τυρνάβου.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 05.07.2026:

Από ώρα 07:30–11:30: α) Γιάννουλη Λάρισας: Νοτιοδυτικό τμήμα και κέντρο, Παλιές και Νέες Εργατικές κατοικίες, β) JUMBO, ΚΕΝΤΡΟ PALLADIUM, γ) Αντλιοστάσια Α2, Α3, Α4, δ) ΚΕΘΕΑ ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’.

Από ώρα 07:30–14:00: Πόλη Τυρνάβου: α) Οδός Α. & Ε. Σαμουλαδά, β) Οδός Χ. Τρικούπη από οδό Ξενοφώντος έως Χ. Τρικούπη 8, γ) Οδός Ξενοφώντος 1 έως νο 24.

Από ώρα 08:00–14:00: Πόλη Τυρνάβου: α) Οδός Αναλήψεως 4, β) Οδός Κιλελέρ από οδό Ταουσάνη έως οδό Ιωάννη Πεζάρου, γ) Οδός Θράκης, δ) Οδός Ιπποκράτους από οδό Κιλελέρ έως οδό Γεδεών.

Από ώρα 08:00–10:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Σωκράτους από οδό Ομήρου έως οδό Πινδάρου, β) Οδός Πινδάρου από Σωκράτους έως Αριστέας, γ) Οδός Αριστέας από Πινδάρου έως Διόσκουρου.

Από ώρα 10:00–15:00 (ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ): Πόλη Λάρισας: α) Οδοί Μανιακίου, Βοιωτίας, Νεράιδας, Οδυσσέως, Σόλων, Θεμιστοκλέους, β) Οδοί Χαλκιάδων, Αντιγόνης, Θεοδώρας, Επιδαύρου, Ποταμιάς, Ελλησπόντου, Γοργία, Βοσπόρου, γ) Οδοί Βιζυηνού, Διαγόρα, Δράκοντος, Διομήδος, Ησιόδου, Πέλοπος, Θαλή Μιλήσιου, Γαλάτειας, Αρχιμήδους, Ροδιάς, Γαρδικίου β) πελάτες κατά μήκος ΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης πλησίον επιχείρησης Glassdrive ΔΟΥΛΓΕΡΗ.

(

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr