Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 12.07.2026:

Από ώρα 07:30–14:30: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Αμπελώνας, Βρυότοπος, β) Συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, γ) Βόρειο τμήμα Γιάννουλης, δ) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Αμπελώνα από Μάρμαρα Κουκουράβα μέχρι Αμπελώνα, ε) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης–Τυρνάβου από Γιάννουλη μέχρι πρώην ALEX-PAK.

Από ώρα 11:00–14:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Φαρσάλων από νο 173 έως οδό Σωσιγένους, β) Οδός Ευρίπου από οδό Φαρσάλων έως οδό Σωσιγένους 23, γ) Οδός Σωσιγένους από οδό Φαρσάλων έως οδό Σωσιγένους 17.

Από ώρα 12:00–14:30: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αγιάς: Δήμητρα, β) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Λάρισας–Αγιάς από ταμιευτήρα Δήμητρας έως Γερακάρι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr