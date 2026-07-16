Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε οδούς της Λάρισας και σε περιοχή της Ελασσόνας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 σε οδούς της Λάρισας και της Ελασσόνας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 19.07.2026:

Από ώρα 08:00–12:00: Πόλη Λάρισας: Οδός Ασκληπιού από οδό Πατρόκλου έως οδό Μανδηλαρά.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Από ώρα 08:00–11:00: Στην περιοχή μετά το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας–Δεσκάτης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών: α) Ευαγγ. & Κων. Έξαρχος & ΣΙΑ Ο.Ε., β) ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε., γ) Έξαρχος Α.Ε.– ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, δ) ΒΙΟΞΙΛΕΠΤ (Βιομηχανία Επίπλων), ε) παρακείμενα ποιμνιοστάσια και αρδευτικές εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr