Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές του Δήμου Κιλελέρ και οδούς της Λάρισας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 26.07.2026:

Από ώρα 07:30–13:00: Δημοτικά Διαμερίσματα Δ.Κιλελέρ: a) N.Καρυές, Ζάππειο, Χαρά, Κυπάρισσος, Δίλοφος, β) Αρδευτικοί πελάτες αυτών.

Από ώρα 12:00–14:30: Δημοτικά Διαμερίσματα Δ.Κιλελέρ: α) Νέα Λεύκη, Αγ. Ανάργυροι, Μεσοράχη, β) Νότιο τμήμα Νίκαιας, γ) Χοιροστάσια Παπακώστα-Βερνιώτη-Μπουχλαριώτη, δ) Στούντιο ΤΕΧΤΙΛ στις Ν.Καρυές, Σουλούκος κέντρο διασκέδασης, Τυροκομείο Νούσια στη Ν.Λεύκη.

Από ώρα 07:30–10:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου από οδό Μητροπούλου έως οδό Καραγάτση, β) οδός Αυξεντίου από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως οδό Χατζηγιάννη και γ) πάροδος οδού Αυξεντίου

Από ώρα 10:30–14:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου από οδό Καραγάτση έως οδό 23ης Οκτωβρίου.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 27.07.2026:

Από ώρα 08:00–10:00 : Πόλη Λάρισας : Oδός Γουλιανού 16.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr