Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους του Νομού Λάρισας ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε περιοχές του Νομού.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 23.11.2025:

Από ώρα 08:00 -15:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Σοφό, Καλό Νερό, Μύρα, Κυπαρίσσι, Μοσχοχώρι, Ν. Περιβόλι και αρδευτικοί πελάτες αυτών, β) Διόδια Μοσχοχωρίου, γ) πελάτες κατά μήκος αριστερού παράδρομου με κατεύθυνση από το ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι, δ) Αρδευτικοί πελάτες Χάλκης, Κιλελέρ, Χάλκης, Μελίας, Αναγέννησης, ε) Περιοχή γήπεδο Χάλκης.

Από ώρα 07:30-08:00: Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: α) Ν. Καρυές, Ζάππειο, Χαρά, Κυπάρισσος, Δίλοφος, β) Αρδευτικοί πελάτες αυτών.

Από ώρα 07:30-15:30: α) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο.Τερψιθέας– Ελευθεραί από αθλητικό συγκρότημα LARISA SPORTS CENTER έως Ελευθεραί, β) Κτηνοτροφική μονάδα Νότα, γ) Κτηνοτροφική μονάδα Πατσιούρα.

Από ώρα 09:00 – 13:00: ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr