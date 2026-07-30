Διακοπή ρεύματος την Κυριακή & Δευτέρα σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 02.08.2026:

Από ώρα 07:30–12:00: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Ομορφοχωρίου και Συνοικισμός,β) πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Ομορφοχωρίου από κόμβο Συκουρίου έως εργοστάσιο Οινοπνεύματος, ΔΑΚ, ΣΑΠΟΥΝΑΣ 8 ΑΔΕΛΦΙΑ, ΒΙΜΑΛ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ, ΕΥΡΟΞΑΛ, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Από ώρα 07:30–15:00: ΠΕΛΑΣΓΙΣ ΑΕΒΕ.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 03.08.2026:

Από ώρα 08:00–12:00: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Αγιάς: α) Αγ. Παντελεήμονας Μελιβοίας, β) Αρδευτικοί πελάτες Μελιβοίας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr