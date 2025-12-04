Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε οδούς της Λάρισας

Σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος πρόκειται να προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας σύμφωνα με ανακοίνωσή του σε δρόμους της Λάρισας την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 07.12.2025:

Από ώρα 13:00 -15:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Μιχαήλ Αγγέλου από οδό Σεφέρη έως οδό Αιόλου, β) Οδός Παπαρηγοπούλου.

Από ώρα 08:00 – 11:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Αργυρακούλη από οδό Βεργίνας έως Αργυρακούλη 63, β) Οδός Αμφιλοχίας, γ) Οδός Στενημάχου από Στενημάχου 28 έως Στενημάχου 34, δ) Οδός Βεργίνας από οδό Αργυρακούλη έως οδό Νικολοπούλου

Από ώρα 08:00-15:00 (ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ): Πόλη Λάρισας – Συνοικία Τούμπας: α) Από οδό Γ. Καρτάλη έως οδό Ταγκοπούλου β) Από οδό Κ. Καβάφη έως οδό Βαρδουσίου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr