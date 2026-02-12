Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε οδό της Λάρισας και περιοχές της Ελασσόνας

Ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα προβεί σε διακοπή ρεύματος σε οδό της Λάρισας και περιοχές της Ελασσόνας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 15.02.2026:

Από ώρα 07:30–11:00: Πόλη Λάρισας: Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 72.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Από ώρα 08:00–09:00: Δημοτικό Διαμέρισμα εντός πόλεως Ελασσόνας.

Από ώρα 09:30–10:30: Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμού Μικρού Ελευθερωχωρίου, Πετρωτού, Λυκουδίου, Άζωρος, Γεράνειας, Μηλέας, Φαρμάκης, Τσαπουρνιάς, Σαρανταπόρου, και στα ποιμνιοστάσια – Αρδευτικά – Ύδρευση του Βόρειου τμήματος της Ελασσόνας και των παραπάνω Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Η επανατροφοδότηση θα γίνεται χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Σε περίπτωση έντονης βροχώπτωσεις οι παραπάνω διακοπές δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr