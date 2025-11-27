Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 30/11/2025.

Από ώρα 07:30 -10:30:

α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Κιλελέρ: Μαυροβούνι, Κάμπος, Άγιοι Ανάργυροι, Μεσορράχη β) Ε.Γ. Εκκοκκιστήριο στον Αγ. Γεώργιο, γ) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Αγίων Αναργύρων – Νίκαια

Από ώρα 11:00 -14:30:

α) Δημ. Διαμέρισμα Τυρνάβου: Συνοικία Αγ. Παντελεήμονα στον Τύρναβο, β) Πελάτες κατά μήκος Επαρχιακής Οδού Τυρνάβου – Περαχώρας, β) Πελάτες όπισθεν Στρατηγείου ΝΑΤΟ Τυρνάβου, γ) Σχολείο του Στρατηγείου ΝΑΤΟ Τυρνάβου, δ) Ψυγεία Χαλούλη, ε) Οινοποιεία «ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑΣ – ΜΙΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ», «ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

————————————————————————–

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 30/11/2025.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 08:00 – 13:30:

ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ : Από Θέτιδος έως Μιαούλη (ύψος του Γαλαξία).

ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ: Από οδός Βόλου έως 28ης Οκτωβρίου

ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Από Κανάρη έως τη Λεωνίδου

ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ : Από Θέτιδος έως Πλαστήρα

ΟΔΟΣ ΚΕΛΕΥΣΤΗ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ: Από Απόλλωνος έωςΘεμιστοκλέους

Από ώρα 13:00 – 15:00:

ΡΥΖΙ, ΑΝΩΧΩΡΙ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΥΣΙΑ

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr