Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές της Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης για επερχόμενη διακοπή ρεύματος την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 18.01.2026:

Από ώρα 07:30 – 12:30:

Πόλη Λάρισας: α) Οδός Αμοργού από οδό Λατταμύας έως οδό Σερίφου, β) Οδός Εθν. Αντιστάσεως από οδό Αμοργού έως οδό Εχεκράτιδος, γ) Οδός Ευρυλόχου, δ) Οδός Σίφνου από 124 έως Εχεκράτιδος, ε) Οδός Εχεκράτιδος από οδό Εθν. Αντιστάσεως έως οδό Σίφνου

Από ώρα 07:30 – 11:30:

Α) ΚΤΕΟ-Μηχανολογικό, β) Πρώτες Ύλες και Είδη Αρτοποιίας «ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», γ) Πρατήριο υγρών καυσίμων EKO Παντελίδης Γεώργιος Β., δ) Αρδευτικοί πελάτες Τερψιθέας-Ραχούλας

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr