Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 26 Απριλίου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 26.04.2026:

Από ώρα 07:30–08:30: α) Δημ. Διαμέρισμα Δήμου Κιλελέρ: Ομορφοχώρι και Συνοικισμός, β) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Ομορφοχωρίου από κόμβο Συκουρίου μέχρι εργοστάσιο Οινοπνεύματος, ΔΑΚ, ΣΑΠΟΥΝΑΣ 8 ΑΔΕΛΦΙΑ, ΒΙΜΑΛ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ, ΠΕΛΑΣΓΙΣ, ΕΥΡΟΞΑΛ, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Από ώρα 08:00–10:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Παλαιολόγου από οδό Φαρσάλων έως Παλαιολόγου 15.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Από ώρα 09:30–12:00: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Ελασσόνας: Καλλιθέα, Λόφος, Ασπρόχωμα, Καλύβια, Λιβάδι, Πύθιο, Κοκκινοπηλός, Αγ. Δήμήτριος και ποιμνιοστάσια – αρδευτικά -υδρευτικά της παρακείμενης περιοχής.

Από ώρα 12:00–15:00: Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Ελασσόνας: Μηλέα, Φαρμάκη, Τσαπουρνιά, Σαραντάπορο και ποιμνιοστάσια-αρδευτικά της περιοχής Βίγλας και του κάμπου Λιβαδίου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr