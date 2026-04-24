Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές των Φαρσάλων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους της Επαρχίας Φαρσάλων ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 26 Απριλίου 2026 σε περιοχές της Επαρχίας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 26.04.2026

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 10:30–11:30 : ΧΩΡΙΑ: ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ. Ζ.ΠΗΓΗ, ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ, ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Από ώρα 11:30–15:00: ΕΚΤΟΣ Η ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 129 ΈΩΣ ΛΑΜΙΑΣ 179.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr