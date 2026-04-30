Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 3 Μαΐου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 03.05.2026:

Από ώρα 07:30–13:00: Βιομηχανία EXALCO περιοχή Κουλουρίου.

Από ώρα 08:00–15:00: Αρδευτικοί, κτηνοτροφικοί και οικιακοί πελάτες όπισθεν τυροκομείου Τάχα στο Ελευθέριο.

Από ώρα 09:00–10:30: α) Δημοτικά Διαμερίσματα: Μαρμαρίνης, βόρειο Τμήμα Ελευθερίου β) Εργοστάσια: ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ– ΤΕΜΚΑ – ΒΙΟΛΑΚ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr