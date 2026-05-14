Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές της Λάρισας και της επαρχίας Φαρσάλων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Λάρισας και της επαρχίας Φαρσάλων.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 17.05.2026:

Από ώρα 08:00–10:30: α) Δημοτικά Διαμερίσματα: Μαρμαρίνη, Βόρειο Τμήμα Ελευθερίου, β) Εργοστάσια: ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ–ΤΕΜΚΑ–ΒΙΟΛΑΚ.

Από ώρα 07:30–13:00: Πόλη Λάρισας: a) Οδός Ηρ. Πολυτεχνείου από οδό Αβέρωφ έως οδό Παναγούλη, β) Οδός Αβέρωφ από οδό Σκοπάδων έως οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, γ) Οδός Ολυμπιωτίσσης, δ) Οδός Πηλέως από οδό Ολυμπιωτίσσης έως οδό Προφήτη Ηλία, ε) Οδός Ρωγων Ιωσήφ, στ) Οδός Πηλέως από οδό Αβέρωφ έως οδό Ολυμπιωτίσσης, ζ) Οδός Ευάγγελου Κοτσώνη από οδό Δημάρχου Αστεριάδη έως οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Από ώρα 11:00–14:00: Πόλη Λάρισας: a) Οδός Ζάνου από οδό Αεροδρομίου έως νο 2, β) Οδός Απ. Αρβανιτοπούλου από οδό Ζάνου έως πάροδο Αεροδρομίου, γ) Πάροδος Αρβανιτοπούλου, δ) Οδός Σάκη Καράγιωργα από οδό Ζάνου έως οδό Αεροδρομίου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 08:30–09:30: Πόλη Φαρσάλων: α) Οδός Λαμίας από νο 108 έως νο 152, β) Οδός Παπαφλέσσα, γ) Οδός Χαρίλαου Τρικούπη, δ) Οδός Βουλγαροκτόνου, ε) Οδός Κύπρου, στ) Οδός Φιλικής Εταιρείας, ζ) Οδός Μάρκου Μπότσαρη.

Από ώρα 10:00–12:30: α) Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Φαρσάλων: Χαλκιάδες, Ζωοδόχος Πηγή, Άγιος Κωνσταντίνος, β) Επίλεκτος Εργοστάσιο ΔΟΝΤΑ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr