Διακοπή ρεύματος την Κυριακή σε περιοχές του Νομού Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 07.06.2026:

Από ώρα 07:30–15:00 : Πόλη Λάρισας: α) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στην οδό Σωκράτους, β) Βιολογικός Καθαρισμός Δ. Λαρισαίων.

Από ώρα 09:30–12:30 : Δημ. Διαμερίσματα Δήμου Τεμπών: α) Καλοχώρι, β) Χειμάδι.

Από ώρα 07:30–13:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Σοφό, Καλό Νερό, Μύρα, Κυπαρίσσι, Μοσχοχώρι, Ν. Περιβόλι και αρδευτικοί πελάτες αυτών, β) Διόδια Μοσχοχωρίου, γ) Πελάτες κατά μήκος αριστερού παράδρομου με κατεύθυνση από το ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι, δ) Αρδευτικοί πελάτες Χάλκης, Κιλελέρ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr