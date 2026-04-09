Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 16 Απριλίου σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου και του Δήμου Λαρισαίων

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου και του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνον διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 16.04.2026:

Από ώρα 05:00–07:00: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Τυρνάβου: i) από ύψος «Τυροκομείο Ρίζου» εώς βιομηχανία ξυλείας «ΚΑΡΡΑ, Λ., ΑΦΟΙ, Ο.Ε.», ii) Αμαξοστάσιο Τυρνάβου, iii) Περιοχή πλησίον Κέντρου Υγείας Τυρνάβου, iv) LIDL, v) Οικισμός ΡΟΜΑ Τυρνάβου, vi) Στρατηγείο NATO στον Τύρναβο, vii) βιολογικός καθαρισμός Τυρνάβου

β) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Πλατανούλια, Πέρα Χώρα, Δένδρα, Αγ. Σοφία, γ) Αντλιοστάσια Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 & Γ5 στα Πλατανούλια, δ) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης – Ελασσόνας από Γιάννουλη έως Τύρναβο, ε) Τυροκομεία ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ, ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ, σιλό ΓΚΟΓΚΑΣ, Συσκευαστήριο ΜΠΡΕΖΑΣ, κλινικές Απολλώνιο και Άγιος Νικήτας, πρατήριο υγρών καυσίμων Τσιγάνης,

στ) Βόρειο, νοτιοδυτικό τμήμα και κέντρο Γιάννουλης, Εργατικές κατοικίες Νέες και Παλιές στην Γιάννουλη, CARREFOUR, JUMBO, ΚΕΝΤΡΟ PALLADIUM, Αντλιοστάσια Α2-Α3-Α4, ΚΕΘΕΑ ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’,

ζ) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λαρισαίων: Ραχούλα, Αμυγδαλέα, Τερψιθέα, Ελευθερές (Βορειοδυτικό τμήμα), Γηγενών & Προσφύγων, ΤΕΡΝΑ,

η) Πελάτες Μέσης Τάσης MOSSAR AE, Κλινική ANIMUS , Πελάτες κατά μήκος Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων από κόμβο Τερψιθέας έως κόμβο Ραχούλας, Κτεο-Μηχανολογικό, βιοτεχνία άρτου Κελεσίδη, πρατήριουγρώνκαυσίμων ΕΚΟ (Παντελίδης Γεώργιος), αρδευτικά Τερψιθέας-Ραχούλας

θ) Οικισμός Πέτρα στην Τερψιθέα, Έπιπλα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ και «ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» στην Τερψιθέα, Πρωτοποριακό κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ, Τζάμια «Οικονόμου», Βασιλάκος επεξεργασία και εμπορία ξύλου, ΛΑΡΙΣΑ ΑΘΛΗΣΗ ΑΕ, ΝΑΚΑΣ ΑΕ, ΜΑΡΟΥΔΗΣ Τέντες, Οίκος Εποχής.

ι) Δημοτικά Διαμερίσματα: i) Αμπελώνας, ii) Βρυότοπος, Συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, Πελάτες κατά μήκος επαρχιακής οδού Γιάννουλης – Αμπελώνα από Μάρμαρα «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Ε.» μέχρι Αμπελώνα, CITRO, Οινοποιείο Τυρνάβου, Μύλοι Χατζηκρανιώτη, Ψυγεία «ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.», Σφαγεία Τυρνάβου, Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΑΣ στον Αμπελώνα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr