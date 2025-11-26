Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή σε οδούς της Λάρισας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 28/11/2025.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Από ώρα 08:00 – 11:00:

Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ν. Βαλλιανάτου, β) Οδός Ναυαρίνου, γ) Οδός Παγγαίου, δ) Οδός Σεφέρη από οδό Τσιμισκή έως οδό Ναυαρίνου.

Από ώρα 10:00 -12:00:

Πόλη Λάρισας: α) Οδός Σαρανταπόρου

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr