Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη σε οδούς της Λάρισας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 σε οδούς της Λάρισας.



Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 17.06.2026:

Από ώρα 08:00–10:00 :Πόλη Λάρισας: α) Οδός Πάνθωνος, β) Οδός Κύκνων, γ) Οδός Θεοφράστου από οδό Εσπερίδων έως οδό Κύκνων, δ) Οδός Πάφου, ε) Οδός Καρακάση, στ) Οδός Αγ. Λαύρας από οδό Κύκνων έως οδό Χαρ. Τρικούπη, ζ) Οδός Χαρ. Τρικούπη από οδό Αγ. Λαύρας έως Ανωνύμου, η) 25ος Παιδικός Σταθμός, θ) Οδός Αστ. Τσεκούρα.

Από ώρα 10:30–12:00 :Πόλη Λάρισας: α) Οδός Γκιουλμπασάνη, β) Οδός Γ. Παπανδρέου από οδό Γκιουλνπασάνη έως οδό Αρσάκη

Από ώρα 12:30–15:00 : Πόλη Λάρισας: α) Οδός Ερμογένους από οδό Μύτικα έως οδό Ηρακλείτου, β) Οδός Εμπεδοκλέους από οδό Ερμογένους έως οδό Γερουλάνου, γ) Οδός Σαθά, δ) Οδός Παπαγιάννη, ε) Οδός Χρυστομάνου από οδό Ρηγίνου έως οδό Β. Καλογιάννη, στ) Οδός Β. Καλογιάννη από οδό Χρηστομάνου έως οδό Χρυσίππου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr