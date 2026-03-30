Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη σε περιοχές της Λάρισας και του Δήμου Κιλελέρ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει ότι θα προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την ερχόμενη Τετάρτη 1 Απριλίου σε περιοχές της Λάρισας και του Δήμου Κιλελέρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 01.04.2026:

Από ώρα 08:00–11:00: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Λέγγα από οδό Ιακωβίδη έως οδό Λέγγα 27, β) Οδός Ιακωβίδη από οδό Φαρσάλων έως οδό Δήμητρας Γαλάνη, γ) Οδός Σαράτση, δ) Οδός Νικολάου Φλώρου.

Από ώρα 08:30–10:30: α) Αρδευτικοί πελάτες Μοσχοχωρίου, Νέο Περιβόλι, β) Πελάτες κατά μήκος αριστερού παράδρομου με κατεύθυνση από το ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr