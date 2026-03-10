Διακοπή στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας λόγω αδιαθεσίας της προέδρου

Διακόπηκε νωρίτερα η σημερινή συνεδρίαση της δίκης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς η πρόεδρος της έδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.

Νωρίτερα στο ακροατήριο εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις τόσο των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας όσο και των κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιήσει τη θέση του από όσα είχε καταθέσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η απρόσμενη διακοπή της διαδικασίας είχε ως αποτέλεσμα να μην εξεταστεί το ζήτημα της επιλογής ειδικού μάρτυρα που θα αξιολογήσει τα ψηφιακά δεδομένα που περιέχονται στις συσκευές των πραγματογνωμόνων, οι οποίες κατασχέθηκαν χθες.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα προς το δικαστήριο προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.