Διακοπή υδροδότησης αύριο, Δευτέρα στη Γιάννουλη – Πόσο θα διαρκέσει

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους κατοίκους της Γιάννουλης ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 14:00.

Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και επισκευές βλαβών στο υφιστάμενο.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Τμήμα 1, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Λάρισας – Κοζάνης ( από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Παπάγου)

Ραιδεστού

Παπάγου (από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Αβδημιώτη)

Τμήμα 2, η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Οδυσσέα Ελύτη

Περιάνδρου

Παπάγου (από την οδό Οδυσσέα Ελύτη έως την οδό Σοφοκλέους)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους, και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.