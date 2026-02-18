Διακοπή υδροδότησης αύριο Πέμπτη σε οδούς της Λάρισας

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

• Γεωργιάδου (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)

• Δήμητρας (από την οδό Γεωργιάδου έως την οδό Γαριβάλδη)

• Ερυθρού Σταυρού (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)

• Νίκης (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)

• Γαριβάλδη (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)

• Λαπιθών (από την οδό Γαριβάλδη έως την οδό Βύρωνος).