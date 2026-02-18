Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
• Γεωργιάδου (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)
• Δήμητρας (από την οδό Γεωργιάδου έως την οδό Γαριβάλδη)
• Ερυθρού Σταυρού (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)
• Νίκης (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)
• Γαριβάλδη (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)
• Λαπιθών (από την οδό Γαριβάλδη έως την οδό Βύρωνος).
Διακοπή υδροδότησης αύριο Πέμπτη σε οδούς της Λάρισας
Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς: