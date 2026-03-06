Διακοπή υδροδότησης σε δρόμους της Γιάννουλης τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στη Γιάννουλη Λάρισας, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης στις παρακάτω οδούς:

Αθ. Διάκου (από την οδό Νικηταρά έως την οδό Ραιδεστού)

Παλαιολόγου (από την οδό Σμύρνης έως την οδό Καραβίδα)

Καραβίδα (από την οδό Παλαιολόγου έως την οδό Κέρκυρας)

Κέρκυρας (από την οδό Καραβίδα έως την οδό Μήλου)

Αμοργού

Σίφνου

Μήλου (από την οδό Κέρκυρας έως την οδό Λαρίσης – Κοζάνης)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των κατοίκων και συνιστά σε κατοίκους, επαγγελματίες και σχολικές μονάδες της περιοχής να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα της διακοπής.