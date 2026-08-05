Διακοπή υδροδότησης σε Ελασσόνα και Τσαριτσάνη λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας,θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού καιαναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας και στην κοινότητα Τσαριτσάνης.

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησηςστις ακόλουθες περιοχές ως εξής:

▪️ Ελασσόνα | Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 | 09:00-16:00

Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Μαυροδήμου, Παπαϊωάννου, Αριστοτέλους και Δωδωναίου Διός.

Στον δημοτικό χώρο στάθμευσης, στην άνω πλευρά της Κεντρικής Πλατείας καθώς και στο Σιταροπάζαρο

▪️ Τσαριτσάνη | Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 | 08:00 -16:00

Σε όλη την κοινοτητα Τσαριτσάνης

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας».

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ζητούν την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των διαρροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας στο τηλέφωνο 24930 25444.