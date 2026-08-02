Διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Ελασσόνας τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας, την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, από τις 08:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού καιαναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας.

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης στιςπεριοχές Προφήτη Ηλία, Σιταροπάζαρο, Βαρόσι καθώς και στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Οικονόμου, Χρυσοστόμου, Σμύρνης, Ευζώνων, Ξάνθου και 1ης Μεραρχίας, στην πόλη της Ελασσόνας.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας».

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ζητούν την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των διαρροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας στο τηλέφωνο 24930 25444.