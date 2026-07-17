Διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Ελασσόνας σήμερα, Παρασκευή, λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, από τις 14:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας.

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης στις οδούς: 6ης Οκτωβρίου, Δραχμής Ελ. Βενιζέλου, Ν. Ουρανού, Ν. Φωκά, Αθ. Διάκου, Παπαφλέσσα, Τσιμισκή και Τζαβέλλα στην πόλη της Ελασσόνας.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας».

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ζητούν την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των διαρροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας στο τηλέφωνο 24930 25444.