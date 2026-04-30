Διακρίσεις για τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου Λάρισας σε ρητορικούς αγώνες

Το Σάββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία μια γιορτή λόγου και δημοκρατίας, οι Πανθεσσαλικοί Αγώνες Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Παιδείας, στη διοργάνωση των οποίων έλαβε μέρος και το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν «Το Ανθρώπινο Δικαίωμα στη Σύγχρονη Ευρώπη».

Σε μια εποχή που οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και η αξία του διαλόγου κρίνεται επίκαιρη όσο ποτέ, οι μαθητές της Β’ Τάξης: Νάκας Νικήτας και Πιτούλης Εμμανουήλ και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης: Ευαγγελοπούλου Ηλιάννα, Καρρά Ελένη, Κέμμου Δήμητρα και Νάττα Αφροδίτη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους καταθέτοντας τις απόψεις τους, με σεβασμό και ευγένεια, εκπροσωπώντας επάξια το σχολείο μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε δύο ρητορικά αγωνίσματα: στον Ομαδικό Αυθόρμητο Λόγο (δεύτερη θέση) και στις Αντιλογίες (πρώτο βραβείο). Η επιτυχία τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, του λόγου και της συνεργασίας.

Οι ρητορικοί αγώνες αποσκοπούν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών και μαθητριών, στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της ευγενούς άμιλλας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η ρητορική δεν είναι απλώς μια δεξιότητα έκφρασης. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας και του διαλόγου. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την προσπάθεια και το ήθος που επέδειξαν, καθώς και στις φιλολόγους του σχολείου, κ. Εξάρχου Ασημίνα και κ. Μακαριάδου Κυριακή, που τους καθοδήγησαν και τους ενέπνευσαν.