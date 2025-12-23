Διακρίσεις Λαρισαίων μαθητών σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής

Ο Αν. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας, δέχτηκε στο γραφείο του, κατόπιν πρόσκλησης, τους Λαρισαίους μαθητές Άγγελο Γουματιανό, μαθητή της Α’ Λυκείου του 14ου ΓΕΛ Λάρισας και Φίλιππο Κοκκινίδη, μαθητή της Γ’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, προκειμένου να τους επιβραβεύσει για τη διεθνή τους διάκριση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex International 2025.

Συγκεκριμένα, οι δυο Λαρισαίοι μαθητές σήκωσαν την ελληνική σημαία κατακτώντας τη 2η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex International 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Ανάμεσα σε εξαιρετικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο οι δυο Λαρισαίοι μαθητές κατάφεραν να διακριθούν χάρη στην επιμονή και στην αφοσίωσή τους! Ειδικότερα, η ομάδα Αlt Control Elite των παιδιών, με την πολύτιμη καθοδήγηση του μέντορά τους Νικήτα Γουματιανού και τη βοήθεια του προπονητή τους Γιάννη Μπαρά, πέτυχε τη 2η θέση στο αγώνισμα Arvutitark Robot Arvutitark Robot Wheels Open, τη μοναδική κατηγορία επιπέδου Advanced (Προχωρημένων).

Οι δύο μαθητές σχεδίασαν και προγραμμάτισαν το ρομπότ τους, ένα τετρακίνητο όχημα με την ονομασία “Wheels GR Elite”, το οποίο έπρεπε να κατεβαίνει με ταχύτητα μια έντονη κατηφόρα, να διαχειρίζεται στροφές και εμπόδια και να τερματίζει με ασφάλεια, σε μία διαδρομή εμπνευσμένη από τους αγώνες Folkrace.

Μέσα από διαδοχικούς προκριματικούς γύρους, το Wheels GR Elite απέδειξε την αξιοπιστία και την ταχύτητά του, χαρίζοντας στην Alt-Ctrl-Elite το 2o βραβείο στην κατηγορία “Robot Wheels” κι ανεβάζοντας την ελληνική σημαία στο βάθρο. Παράλληλα, οι δύο μαθητές σημείωσαν ακόμη μία σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 8η θέση ανάμεσα σε 40 ομάδες στο αγώνισμα Lego Line Following (U19).

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς πολλών μηνών: τα παιδιά αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε σχεδιασμό, δοκιμές και βελτιστοποιήσεις, αποδεικνύοντας ότι με επιμονή, συνεργασία και αγάπη για την τεχνολογία, μαθητές από τη Λάρισα μπορούν να σταθούν επάξια στο παγκόσμιο στερέωμα της ρομποτικής.

Ο κ. Ζέρβας, επεσήμανε την αξία της συνεχούς και μεθοδικής προσπάθειας των παιδιών σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα που τους ανέδειξε στους καλύτερους πρεσβευτές της πόλης τους και της χώρας τους, του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής Εκπαίδευσης, στο εξωτερικό. Εξέφρασε, δε, τη βεβαιότητά του ότι έτσι θα πορεύονται και στο μέλλον, διακρίνοντας μια δυναμική ανέλιξης και προόδου. Ταυτόχρονα δήλωσε τη χαρά και την περηφάνεια του που έχουμε μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το μυαλό τους, καλλιεργούν την κριτική επιστημονική σκέψη και ασχολούνται με εποικοδομητικές δραστηριότητες.

Συνεχάρη και τους γονείς που συνόδευαν τους μαθητές, για την σπουδαία διάκριση αυτή των παιδιών τους, καθώς και για την ενθάρρυνση για συμμετοχή σε τέτοιους Διαγωνισμούς. Ιδιαίτερα συνεχάρη τον κ. Γουματιανό, πατέρα του ενός εκ των δύο μαθητών, ο οποίος υπήρξε μέντοράς τους για την προετοιμασία και στήριξη – μαζί με τον προπονητή τους κ. Γιάννη Μπαρά – των παιδιών σ΄ αυτή τους την προσπάθεια. Διαβίβασε τα θερμά του συγχαρητήρια και στον Διεθυντή του 14ου ΓΕΛ Λάρισας, κ. Θ. Παππά και τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, κ. Α. Μήλιου και τους Συλλόγους Διδασκόντων για τους μαθητές τους.